In contextul informatiilor aparute in spatiul public referitoare la "piedicile puse anumitor ONG-uri" pentru obtinerea donatiilor de 2% din impozitul pe venit, PNL subliniaza mai intai ca legislatia nu a suferit nicio modificare fata de anii precedenti.

"Mai exact, calea uzitata de foarte multe organizatii neguvernamentale, respectiv aceea de a solicita o imputernicire din partea donatorului pentru depunerea in numele acestuia a Formularului 230, este in continuare valabila. Mentionam ca aceasta... citeste mai mult

azi, 13:58 in Politica, Vizualizari: 38 , Sursa: Realitatea in