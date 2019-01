Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat marți că președintele Klaus Iohannis are 35% în sondaje.

„Klaus Iohannis beneficiază de o încredere foarte mare, de o susținere foarte puternică și de o intenție de vot foarte clară.

Noi am făcut sondaje de opinie, am măsurat mai multe variante de candidaturi, mai multe ipostaze. În cea mai dificilă competiție, cu cei mai mulți candidați introduși, Klaus Iohannis beneficiază de un scor de minimum 35%”, a spus Orban, la un post TV.

Declarația neașteptată a liderului liberal a fost comentată, la Punctul de întâlnire, de Radu Tudor și invitații săi:

