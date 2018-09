Prin primăvara acestui an, să fi fost prin aprlie, Consiliul Local Pitești a dat o hotărâre prin care sediul din centrul Piteștiului în care funcționează astăzi PNL Argeș să fie atribuit filialei ALDE Argeș.

PNL Argeș mai are un sediu vis-a-vis de Spitalul Militar, drept pentru care s-a convenit între conducerile celor două partide ca până cel târziu în luna iulie a acestui an să aibă loc și mutarea. Liberalilor le era lăsat timp suficient să-și amenajeze sediul din nord și să se instaleze în clădirea pe care au mai folosit-o în perioadele de campanie.

Iată-ne și pe la jumătatea lui septembrie și... nimic. De cealaltă parte,... citeste mai mult

