Zilele trecute, deputatul liberal ialomitean Gheorghe Tinel a organizat prima conferinta de presa din acest nou an. Una dintre temele abordate s-a referit la campania intitulata „PNL aduce gazul romanesc in casele romanilor”, demarata la nivel national si implicit judetean. Campania este in plina desfasurare si are ca scop extinderea racordarii localitatilor la reteaua de gaz. Mai concret sustine infiintarea distributiei de gaz natural si conectarea la magistralele de gaz natural, de asemenea, corecta informare a cetatenilor din fiecare localitate care nu este conectata la reteaua de gaz sa sustina proiectul. In... citeste mai mult

