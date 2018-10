PNL a primit răspunsul Comisiei de la Veneția, privind scrisoarea informală pe legile justiției. Aceasta arată că Tudorel Toader a mințit afirmând că oficialii europeni se vor pronunța asupra celor două ordonanțe, Comisia nefiind sesizată, a anunțat duminică președintele PNL, Ludovic Orban.

„După emiterea OUG 90 și 92, am trimis o scrisoare către Comisia de la Veneția în care am prezentat succinct conținutul celor două ordonanțe și am informat Comisia de la Veneția că ministrul Justiției a mințit opinia publică din România spunând că cele două... citeste mai mult

acum 57 min. in Actualitate, Vizualizari: 31 , Sursa: Antena 3 in