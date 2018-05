Deputatul USR Cristian Seidler afirmă că noua cutumă în Parlamentul României, "în stil Putin - Erdogan", este ca majoritatea să decidă pe care dintre miniştri are voie Opoziţia să îi cheme în plen.

"Noi nu l-am invitat pentru ziua de luni pe domnul Anton Anton. Ieri (miercuri - n.r.) am aflat în timpul şedinţei de Birou permanent că domnul Anton Anton nu poate veni datorită agendei dânsului. Astăzi am solicitat ca în locul lui Anton Anton să vină Tudorel Toader. Ni s-a respins. Se pare că noua cutumă în Parlamentul României, în stil Putin - Erdogan, este ca majoritatea să decidă pe cine dintre miniştrii Guvernului are... citeste mai mult