PNL, principalul partid al opoziţiei, nu a mai aşteptat rezultatele finalului de an şi a publicat o „carte neagră” a guvernării PSD în care analizează evoluţia economiei în ultimul an (pe datele de la 11 luni), folosind chiar programul de guvernare cu care PSD a câştigat alegerile în urmă cu un an şi ceva.

„2017 – un an pierdut pentru România” – titrează documentul de 226 de pagini, în care analiza liberalilor constată că, din cele 724 de măsuri asumate în programul de guvernare, guvernul PSD/Alde a îndeplinit doar 33.

Documentul, care analizează situaţia pe capitole – macroeconomie, educaţie, sănătate, fonduri UE etc. –, susţine, în ciuda... citeste mai mult