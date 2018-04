Partidul Miscarea Popularã a demarat campania ‘Alegem primarul in douã tururi’, prin care isi propune strangerea a peste 1 milion de semnãturi pentru revenirea la alegerea primarului in douã tururi de scrutin, a anuntat presedintele formatiunii, Traian Bãsescu. ‘Nevoia de a repara erori legistative care au fãcut ca democratia din Romania sã fie afectat in mod direct. Una dintre aceste erori este alegerea primarilor intr-un singur tur, despre care constatãm cã este o eroare politicã. În primul rand, un partid mare cum este PSD isi garanteazã consolidarea si postamentul pe baza cãruia obtine scoruri foarte mari la urmãtoarele alegeri.... citeste mai mult