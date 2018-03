PMB: Grupul China Power, interesat de proiectele de dezvoltare ale Municipalitatii

Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit astazi, la sediul Municipalitatii, cu o delegatie a grupului China Power, aflata in Bucuresti cu scopul de a identifica oportunitati de implicare in proiecte de anvergura.

Cu aceasta ocazie, Primarul General i-a asigurat pe oaspetii chinezi de faptul ca Municipalitatea are in plan demararea unor proiecte majore in sectoare vitale pentru dezvoltarea Capitalei, precum: infrastructura, sanatate, energie sau protectia mediului.

Primarul General, Gabriela Firea:

„Avem un plan ambitios de dezvoltare a Capitalei, pentru care avem... citeste mai mult

