Primaria Municipiului Bucuresti reitereaza participantiilor la proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti" care au transmis solicitari in perioada 24 - 25 iulie 2017, pe adresa de e-mail biciclisti@pmb.ro, si care nu s-au regasit pe lista primilor 5000 de beneficiari, invitatia de a-si actualiza datele de identificare prin accesarea link-ului personalizat transmis de Organizator pe adresa de e-mail a fiecarui participant, pana cel tarziu in data de 08.02.2018.

"Atragem atentia participantilor de a verifica primirea link-ului inclusiv in folderul SPAM/JUNK.", transmite PMB într-un comunicat de presă.

