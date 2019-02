Plusul de experienta a adus victoria oaspetilor

AHC Dunarea Calarasi – HC Dobrogea Sud Constanta 27-30 (15-16)

Derby-ul rundei a 15-a din Liga Nationala s-a disputat la Calarasi, unde AHC Dunarea a primit vizita ocupantei locului doi, HC Dobrogea Sud Constanta, echipa din Calarasi fiind neinvinsa de cinci etape.

Jucatorii calaraseni s-au aflat la conducere doar de trei ori, 3-2 in minutul 4, 8-7 in minutul 16 si 9-8 in minutul 18. La pauza oaspetii au condus cu 16-15, iar la final s-au impus la o diferenta de trei goluri, 27-30, mentinandu-se la un punct in spatele CSM-ului din... citeste mai mult