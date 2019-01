• după cum ne-a explicat Cristian Techiu, organizaţia din Brăila are deja 370 de membri, mare parte dintre cei care făceau parte din Platforma RO100 Brăila Noastră • Techiu susţine că şi platforma va rămâne funcţională, însă strict pentru acţiuni civice • sâmbătă, Plus va avea o Convenţie Naţională, în care se vor stabili candidaţii la Alegerile Europarlamentare, dar şi cum vor funcţiona organizaţiile locale



