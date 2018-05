Plus 4% in primul trimestru pentru PIB al Romaniei Institutul National de Statistica a anutat, astazi, pentru primul trimestru din 2018, o crestere economica de 4%, serie bruta, si una de 4,2%, serie ajustata sezonier, comparativ cu aceeasi perioada din 2017.

In primul trimestru din acest an, PIB s-a mentinut, in termeni reali, la nivelul din ultimul trimestru al anului trecut. INS a recalculat seria ajustata sezonier a PIB trimestrial ca urmare a includerii estimarilor pentru primul trimestru din 2018, fiind inregistrate diferente fata de varianta publicata in data de 5 aprilie 2018. Rezultatele primului trimestru din... citeste mai mult