Nivelul ROBOR scade la minimul istoric de 0,98% pe an şi intră astfel pentru prima oară sub pragul psihologic de 1% pe an. Aceasta înseamnă o ieftinire record a creditelor în lei. Anul 2016 aduce o premieră pe piaţa interbancară postdecembristă:...

Ziarul Financiar, 7 Ianuarie 2016