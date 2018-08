Plus 17 lei la castigul salarial mediu nominal net pe economie In iunie 2018, castigul salarial mediu nominal net pe economie a crescut cu 0,6% (17 lei), la 2.721 lei, fata de luna mai.

Cele mai mari cresteri au fost consemnate in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (6.591 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.557 lei), potrivit Institutului National de Statistica.

In raport cu iunie 2017, castigul salarial mediu nominal net a sporit cu 14,3%. In ce priveste castigul salarial mediu nominal brut, acesta a fost, in iunie 2018, de 4.527 lei, cu 0,7% mai... citeste mai mult