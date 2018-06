Între lunile ianuarie-mai 2018, numărul societăţilor comerciale şi PFA intrate în insolvenţă a crescut cu 11,97%, comparativ cu primele cinci luni din 2017, la 3.686, conform Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe firme şi PFA intrate în insolvenţă sunt în Bucureşti (737; plus 2,50%) şi în judeţele Bihor (237; plus 22,16%), Iaşi (213; plus 4,41%) şi Timiş (181; plus 27,46%).

În mai 2018, au intrat în insolvenţă 721 de firme şi PFA.

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe, 1.130 (dintre care 226 de insolvenţe au consemnate numai în mai), mai multe cu 13,68%, s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea... citeste mai mult