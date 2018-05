Numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale în primele patru luni din 2018 a fost de 11.852, în creştere cu 10,3% faţă de perioada similară din 2017, conform Institutului Naţional de Statistică.

Au fost înregistrate creşteri în regiunile de dezvoltare: Vest (plus 394 autorizaţii), Sud-Vest Oltenia (plus 254), Sud-Muntenia (plus 246), Nord-Est (plus 114), Sud-Est (plus 65) şi Centru (plus 54). Scăderi au fost în regiunile de dezvoltare Nord-Vest (minus 14 autorizaţii) şi... citeste mai mult