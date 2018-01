Duminica, 1 mai, in Duminica Tomii, a avut loc la Bistra epilogul manifestarilor din acest an al unei sarbatori unice ce dainuie in zona de mai bine de 260 de ani. Este vorba despre “Pragsorul”, o sarbatoare de Paste pastrata cu sfintenie de bistreni,...

Monitorul de Alba, 3 Mai 2011