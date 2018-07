Sala de scrimă “Alexandru Csipler” din Satu Mare are nevoie mare de reparații! După cum se știe, ploaia n-a iertat municipiul Satu Mare în ziua de vineri, 29 iunie. Iar precipitațiile căzute peste orașul nostru au afectat multe locuri, zone.

Și noi am primit un videoclip în care am văzut cum în sala, în care s-au născut atâția și atâția campioni, a pătruns ploaia fără probleme.

Videoclipul public de pe facebook în aparține lui Cristian Serghie și are următorul mesaj: "Distribuiți vă rog! Sala de scrimă a C.S. Satu Mare are nevoie urgentă de reparații… până nu cade acoperișul peste medaliați… ar fi păcat! Cu siguranță...