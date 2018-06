Ploile torenţiale vor continua, avertizează meteorologii. Există atenționări meteo și pentru sâmbătă și pentru duminică pentru Brașov. După codul portocaliu, vine codul galben!

Până duminică dimineaţă (1 iulie 2018), Brașovul rămâne sub avertizare meteo pentru instabilitate atmosferică. Potrivit ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată manifestate prin averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie și pe arii restrânse căderi de grindină.

O parte a județului e sub cod galben (cantități de apă de peste 25 l/mp și izolat 40…50 l/mp), iar cealată sub cod... citeste mai mult