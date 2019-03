Pliskova vs Halep pentru un loc in finala de la Miami

Simona Halep a avut un parcurs excelent la Miami Open 2019, iar la finalul acestei editii poate reveni pe prima pozitie mondiala. Momentan romanca se pregateste de semifinala contra Karolinei Pliskova, locul 7 WTA. Partida este programata in noaptea de joi spre vineri, la ora 03:00, ora Romaniei. Pentru a revenit pe locul intai mondial, Simona mai are nevoie doar de o victorie, insa cu siguranta isi va dori si titlul odata ajunsa in finala.

Se anunta un meci extrem de interesant si echilibrat, iar Halep este favorita, inclusiv daca ne uitam peste cotele oferite de casele de pariuri, avand cifrele de partea ei, plus un... citeste mai mult

acum 9 min. in Sport, Vizualizari: 9 , Sursa: A1 in