Campioana judeţului Maramureş la Under 13, Plimob Sighetu Marmaţiei, a fost repartizată în grupa 8 a turneului zonal ce va debuta miercuri, 6 iunie, la Cluj-Napoca, în organizarea clubului Luceafărul. Din două grupe este compus turneul zonal 8, Plimob urmînd să facă parte din serie cu AS Inter Viişoara (Bistriţa Năsăud), CS Luceafărul Cluj-Napoca şi CS Viitorul Oradea, iar în cealaltă serie au fost distribuite CS Viitorul Zalău, ACS Valea Frumoasă, CS Juniorul Satu Mare şi AS Atletic Kids Gurghiu. Program Plimob • Miercuri, 6 iunie: Plimob Sighetu Marmaţiei – AS Inter Viişoara, ora 8.30; Plimob Sighetu Marmaţiei – CS Luceafărul... citeste mai mult