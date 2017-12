In data de 18.12.2017, o patrula din cadrul Serviciului Ordine Publica al Politiei Locale Braila, a depistat in jurul orei 06.50, pe strada Ion Luca Caragiale, o femeie in varsta de 58 de ani care arunca gunoi pe domeniul public, la cativa metri de...

Info Braila, 20 Decembrie 2017