Pleșoianu și-a anunțat candidatura la prezidențiale

Deputatul PSD Liviu Pleșoianu și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din anul 2019.

„Scrisoare deschisă către colegii din PSD

Chiar dacă acest mesaj nu vă este transmis de unul care e „de-o viață în PSD”, ci doar de un an și-un pic, poate va conta tocmai pentru că cel care îl semnează nu are doctorate la SRI, nu are cărți cu prefață și postfață semnate de Coldea și Maior, nu joacă tenis decât cu prietenii săi de-o viață și nu culege struguri decât în via străbunicilor de la țară...

Am încercat și am reușit în 2017 două lucruri pe care le consider foarte importante: să lupt fără preget și fără rezerve cu Hidra care a luat această țară ostatică de mai bine de un deceniu... citeste mai mult

