Plenul Camerei Deputatilor a dat verde Legii privind darea in plata a bunurilor imobile Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, astazi, cu 233 de voturi pentru, un vot impotriva si o abtinere, proiectul de lege privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite.

Proiectul de lege prevede ca debitorul are dreptul sa stinga creditul ipotecar prin transmiterea catre creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat in favoarea creditorului, fara a mai plati altceva.



Pentru stingerea datoriilor trebuie ca intre parti sa fi fost incheiat un contract de credit, iar bunul oferit in plata sa fie un... citeste mai mult

azi, 14:55 in Social, Vizualizari: 26 , Sursa: Manager in