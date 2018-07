Am primit un text care ar trebuie să dea peste cap tot Ministerul Învățământului și (Re)Educației Naționale. Un text fulminant, drept prin descriere, prin stil, credibil sută la sută. Nu-l voi face public fără aprobarea autorului. Înțeleg totul pentru că, la vremea mea, nu am iubit școala din cauza sistemului și a unoe ”cadre didactice” parașutate în sistem. Ca elev, după clasa a V-a, am avut probleme permanente cu ”profesorii”. Profesorul de istorie, un babac de vreo sută și jumătate de kile, mă lua de perciuni și mă ridica zeci de centimetri deasupra parchetului. Chiar dacă eram elev de nota 10 la istorie,... citeste mai mult

acum 24 min. in Locale, Vizualizari: 27 , Sursa: Info Est in