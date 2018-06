Pleci cu masina in concediu pe litoral? Iata tot ce trebuie sa stii despre taxa de pod!

Daca pleci in aceasta vara cu masina in concediu pe litoral, alaturi de persoana iubita, familie sau prieteni, probabil stii ca este nevoie sa achiti taxa de pod Fetesti - Cernavoda. Aceasta trebuie platita pentru a traversa podul peste Dunare de pe Autostrada Soarelui, iar valoarea ei variaza in functie de tipul autovehiculului condus si de numarul de treceri.



Citind acest articol, vei afla tot ce trebuie sa stii despre taxa de pod:



1. Care este valoarea acesteia?



Valoarea taxei de pod Fetesti - Cernavoda variaza astfel:



- pentru vehicule rutiere de transport persoane cu maximum 9 locuri pe scaune sau...

