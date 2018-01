In primele 11 luni din 2017 numarul turistilor care s-au cazat in hotelurile din Romania a depasit 11,2 milioane, cu peste 10% mai multi fata de perioada similara din 2016 a transmis vineri, Institutul National de Statistica. Din numarul total de sosiri, turistilor romani le apartin 77,0%, in timp ce turistii straini au reprezentat 23,0%, ponderi similare cu cele din 2016. Plecarile romanilor in strainatate au fost (ne referim la primele 11 luni din 2017) de 18.6 milioane, mai multi cu 24,2% comparativ cu perioada identica a... citeste mai mult