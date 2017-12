Articol de — Iulian Cuibar Vineri, 29 Decembrie, 16:25

Fundașul Alexandru Benga a ajuns la un acord cu șefii lui Juventus București privind rezilierea contractului, devenind astfel jucător liber.

"Situația sportivă a clubului m-a determinat să îmi doresc ceva mai mult în acest moment. Am discutat cu conducerea și am ajuns la un acord. Am rămas în relații bune cu oamenii din club și mă bucur pentru acest lucru.

Sunt ceva variante pentru mine acum, atât în țară cât și în străinătate și sper să se concretizeze una dintre ele cât mai curând", a spus fotbalistul de 28 de ani.

Benga a evoluat în 16 meciuri din acest sezon al Ligii I pentru Juventus București,... citeste mai mult