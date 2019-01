CFR Cluj a anunţat, pe site-ul oficial, că atacantul Robert Tambe (24 de ani) va evolua sub formă de împrumut la Sheriff Tiraspol. Vârful camerunez va petrece un an la formaţia din prima ligă a Republicii Moldova. Tot joi, căpitanul Mario Camora şi-a prelungit contractul cu campioana en-titre.

