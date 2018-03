Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat, astăzi, după întâlnirea cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, că şi-a exprimat speranţa că nu vor mai discuta despre lucruri diferite şi adevărul să fie "lăsat în altă parte", informează Agerpres.

Referitor la relaţia cu Direcţia Naţională Anticorupţie, Liviu Dragnea a declarat: "Nu am discutat despre DNA, am înţeles că a discutat cu domnul Tăriceanu, cu mine n-a deschis subiectul, nici eu nu l-am deschis, deci nu s-a abordat asta. Am vorbit despre ministrul Justiţiei - am spus că e un om pe care îl apreciez foarte mult, un om cu o bogată expertiză şi...

