PlayStation Plus: 25% reducere pentru abonamentul de 12 luni

Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) revine cu o nouă ofertă adresată tuturor jucătorilor PlayStation, care pot achiziționa abonamentul PlayStation Plus pe 12 luni cu 25% reducere.

Oferta este disponibilă pe PlayStation Store România de vineri, 2 martie, începând cu ora 12:00, și până pe 23 martie, aceeași oră.

Cu PlayStation Plus, membrii activi se pot bucura de avantaje exclusive: acces la componenta multiplayer online a jocurilor, două titluri pentru PS4 oferite gratuit în fiecare lună, precum Bloodborne și Ratchet and Clank în luna curentă, reduceri exclusive, 10GB pentru stocarea online a progresului din jocuri, și titluri bonus.

