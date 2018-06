În urmă cu vreo trei ani, am decis să cumpăr şi o consolă, care să vină în completarea ecosistemului de gaming, şi am ales Xbox One pentru integrarea facilă cu Windows şi pentru design-ul controller-ului. Cumva am ignorat produsele PlayStation, fără să neg calitatea acestora. Pur şi simplu, Xbox se plia mai bine pe nevoile mele. De curând, însă, mi-am cam schimbat această părere.

Cum am dechis consola PS4, după instalarea acesteia, am fost ”lovit” de meniul curat, uşor şi intuitiv, lucru care nu prea poate fi spus despre interfaţa consolei... citeste mai mult

acum 43 min. in IT&C, Vizualizari: 18 , Sursa: Adevarul in