Sambata, 24 Februarie, 22:53

CSMS Iași a prins ultimul loc de play-off în dauna lui Dinamo, iar imaginile bucuriei din vestiar, de la finalul înfrângerii cu Viitorul, scor 0-1, au făcut senzație pe internet.

Ieșenii au încărcat un videoclip în care jucătorii sărbătoresc în stil latin, cu străinii din lotul lui Stoican în rolurile principale. "Nu am caștigat azi, dar am castigat ieri și alaltăieri, dreptul de a juca in play-off!!!!!", au scris ieșenii pe contul oficial de facebook.

CLASAMENT LIGA 1: 1. CFR Cluj 56p 2. FCSB 52p 3. CSU Craiova 51p 4. Astra 44p 5. Viitorul 44p 6. CSM Poli Iași 39p... citeste mai mult