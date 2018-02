Sambata, 24 Februarie, 23:07

Gică Hagi și-a felicitat jucătorii la finalul meciului cu CSMS Iași, scor 1-0, în urma căruia Viitorul s-a calificat în play-off-ul Ligii 1.

"Îmi place când primim felicitări. Am luat decizii importante în iarnă. Ne-am asumat riscuri calculate. Echipa a crescut de la meci la meci. Am meritat să intrăm în play-off. Am jucat perfect tactic la Iași. I-am bătut de două ori sezonul ăsta. Nimeni nu a mai reușit asta.

Fericirea e mare. Toți copiii erau fericiți. Și eu eram la fel, am crescut împreună.

Echipa are un căpitan născut în 98, încă 5 jucători... citeste mai mult