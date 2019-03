Perioada in care HC Dunarea Braila era aplaudata la scena deschisa pentru rezultatele excelente din campionat si din Cupa EHF au trecut. Acum, echipa trece printr-o perioada foarte proasta, chiar daca bugetul a ramas acelasi, aproximativ 1 milion de euro pe sezon.

Din nefericire, in acest sezon este posibil ca HC Dunarea sa joace la baraj pentru a ramane pe prima scena a handbalului national. Totul din cauza politizarii excesive a sportului si popularii acestuia, la nivel de conducere, cu tot felul de tiriplici fara experienta atat in management cat si in sport. Niste neaveniti care nu sunt in stare sa-si respecte macar cuvantul dat prin contractele... citeste mai mult

acum 9 min. in Locale, Vizualizari: 6 , Sursa: Info Braila in