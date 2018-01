Platile directe, zaharul, laptele si carnea de porc au fost dezbatute la Consiliul AGRIFISH

Consiliul European AGRIFISH, care a avut loc la Bruxelles in data de 29 Ianuarie 2018, este primul organizat pe parcursul Presedintiei Bulgariei. Principalele discutii au vizat Comunicarea Comisiei intitulata “Viitorul sectorului alimentar si al agriculturii”, situatia de pe piata zaharului, a carnii de porc si a laptelui.

Un alt subiect supus dezbaterii a fost analizarea oportunitatii derularii unor studii si teme de cercetare in vederea prevenirii si controlului pestei porcine africane in Uniunea Europeana. La aceasta reuniune, Romania a fost reprezentata de Secretarul de Stat Alexandru Potor.

Bulgaria a prezentat... citeste mai mult