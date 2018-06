Platforma online pentru sesizarea problemelor de mediu WWF-Romania sarbatoreste Ziua Mediului lansand platforma online actionez.ro, care va facilita spiritul civic al cetatenilor si va intari capacitatea autoritatilor de a apara drepturile si interesele mediului inconjurator.

Cine are informatii despre cazuri de braconaj, pescuit ilegal, poluare sau alte situatii in care natura sufera un abuz, au o forma sigura, care le va proteja identitatea, prin care sa se adreseze institutiilor relevante prevenind astfel activitatile cu impact negativ asupra naturii. In ultimii ani, oamenii au devenit tot mai sensibili la problemele de... citeste mai mult

