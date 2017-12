Compania cehă Fashion Inspiration Group, care a intrat pe piaţa locală în luna iunie a acestui an prin intermediul platformei online glami.ro, dedicată retailerilor de modă, şi-a atins ţinta de venituri generate pentru parteneri pentru 2017 - 2 milioane euro, înainte de sfârşitul anului. Pentru primul an de funcţionare în România, iunie 2017 – mai 2018, ţinta companiei este de a genera peste 4 milioane euro pentru magazinele online de modă înregistrate pe platformă.

„2018, primul an petrecut în întregime pe piaţa din România, ar putea avea o creştere de 10 ori a numărului de vizitatori noi, dintre care 40% din trafic... citeste mai mult