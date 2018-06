In perioada 4-15 iunie 2018, la nivel european s-a derulat Operatiunea E-Commerce 2018, o actiune comuna a organismelor de aplicare a legii din 28 de state din Uniunea Europeana si din afara acesteia. In timpul operatiunii au fost efectuate peste 200 de perchezitii domiciliare si identificate 20.000 de tranzactii frauduloase, au fost implicati peste 200 de parteneri privati si confiscate mai multe categorii de bunuri: bani, droguri, carduri, dispozitive electronice.

La finalul acestei ample actiuni au fost arestati 95 de infractori specializati in comiterea de fraude și membri... citeste mai mult