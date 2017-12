Plata defalcata a TVA intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018 Ordonanta Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA va intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018, dar intr-o forma modificata de Parlament, dupa ce Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii.

Business Camera Deputatilor a adoptat pe 13 decembrie legea privind plata defalcata a TVA cu mai multe modificari, printre care si faptul ca masura este obligatorie pentru companiile care au datorii la plata acestei taxe sau se afla in insolventa.

Astfel, potrivit noilor reglementari, "au obligatia sa deschida si sa... citeste mai mult