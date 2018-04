Plata defalcata a TVA. Ce s-au mai gandit ai nostri guvernanti?! Dupa cum se stie, incepand cu 1 martie au intrat obligatoriu in sistemul split TVA firmele aflate in insolventa la 31 decembrie 2017, precum si cele care aveau datorii reprezentand TVA la sfarsitul anului anterior si nu le-au achitat pana la 31 ianuarie.

Conform datelor prezentate de ANAF, numarul firmelor inscrise in sistemul Split TVA a ajuns la aproa- pe 17.000, cu toate ca in luna februa- rie numarul de firme care aplicau sistemul era de 688.