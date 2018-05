Plata datoriilor catre institutiile financiare internationale a scazut rezervele valutare la 33,539 miliarde de euro La 30 aprilie 2018, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei valorau 33,539 miliarde de euro, fata de 34,726 miliarde, la 31 martie 2018.

In cursul lunii trecute, intrarile au insumat 589 milioane de euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene si altele. In acelasi timp, iesirile au insumat 1,776 miliarde de euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta... citeste mai mult