Articol de — Luminiţa Paul, Roxana Fleşeru Sambata, 21 Aprilie, 19:25

Irina Begu a vorbit după victoria cu Timea Bacsinszky (46 WTA), scor 6-4, 6-1. Românca a discutat despre alegerea lui Florin Segărceanu de a o alege pe ea în dauna Soranei Cîrstea.

"Sunt foarte fericită. Mă bucur că e 2-0, a fost un meci greu din punct de vedere emoțional, oarecum și o presiune în plus pentru că domnul Segărceanu m-a ales pe mine în locul Soranei și mi-am dorit să câștig foarte mult acest meci. Per total sunt bucuroasă că am făcut un meci foarte... citeste mai mult