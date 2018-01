Joi, 04 Ianuarie, 18:49

În ziua în care a împlinit 21 de ani, Andrei Ivan a dezvăluit planurile pe care le are în noul an, vorbind și despre cele șase luni petrecute până acum la Krasnodar.

"Aş vrea să intru în forţă în 2018, să joc la Krasnodar şi să mă întorc la naţională. Am avut o mică problemă cu operaţia, dar mi-am revenit foarte repede, am început să joc la Krasnodar şi îmi doresc mult să fiu acolo.

A fost un pas important pentru mine. M-am acomodat foarte bine şi sper să joc cât mai mult aici. Sper ca anul acesta o să ne batem la campionat. Ar fi... citeste mai mult

