Jurnalistul Răzvan Savaliuc a afirmat, duminică, la Antena 3, că Laura Codruța Kovesi nu va pleca de la conducerea DNA până nu i se va găsi un post care să-i asigure imunitate, deoarece o așteaptă un val de plângeri penale.

"Disperarea celor din sistem la ora actuală este ca până la plecarea lui Kovesi să i se găsească o sinecură cu imunitate. Pentru că doamna Kovesi are deja niște probleme uriașe.

Sunt zeci de plângeri penale la Parchetul General pentru semnarea protocolului, are plângeri și de la fosta șefă a DIICOT Alina Bica, are plângeri și de la Elena Udrea și multe-multe alte plângeri...