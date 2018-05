Derby-ul penultimei etape a play-off-ului, Universitatea Craiova – FCSB, se dispută luni, de la ora 20.45, pe arena „Ion Oblemenco”. Antrenorul gazdelor, Devis Mangia, a vorbit despre acest meci, începându-şi discursul prin a preciza că FCSB are cel mai bun lot din România şi a anunţat că ştie deja primul 11, dar şi că are soluţia prin care echipa sa poate termina partida neînvinsă.

„Este un meci foarte greu, pentru că FCSB are cel mai bun lot din România. Noi avem nevoie de puncte pentru a ne îndeplini obiectivul. Cât despre titlu, îl va cuceri echipa care va merita. Eu nu vorbesc despre jucătorii altor echipe şi sper ca şi alţii să facă... citeste mai mult