Gigi Becali susţine că vrea să renunţe la FCSB din cauza proceselor cu CSA Steaua şi intenţionează să cumpere o echipă din Anglia.



"Să vină şi Rapid s-o excludă pe Dinamo, să intre ei. Ce legătură are FCSB cu Steaua? N-are nicio legătură. Hotărârea judecătoreasca spune că trebuie să schimbăm numele. L-am schimbat. Noi suntem FCSB, ei sunt Steaua. Sunt visele lui Talpan. În România, orice nebun poate să spuna orice. Există un demers oficial al unui om care nu are discernământ. Orice om poate să facă o nebunie şi noi o comentăm. În România, tot ce este valoros se distruge. Ce face Becali? Coeficient? Aduce bani în România? Trebuie distrus", a spus Gigi Becali, la Pro X.... citeste mai mult