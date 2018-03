Plantele cu efect anti-inflamator si nu numai!

Sunatoarea este bogată in substante rășinoase, uleiuri tari și esențiale, vitaminele PP și C, acid nicotinic, vitamina B4, caroten și glicozide. În popor este cunoscuta drept leac impotriva a 99 de boli. Este un antidepresiv.

Ajută femeile sa faca fata perioadelor de menopauza, este bun in cazul artritei și reumatismului și, de asemenea, vindecă enterita și colita. Are si efect diuretic.

Nu este recomandata persoanelor care sufera de hipertensiune arteriala.

Salvia, sau planta care aduce nemurirea, este considerata un remediu universal pentru toate bolile. Frunzele sale contin uleiuri esentiale, fitoncide, alcaloizi si flavonoide,... citeste mai mult