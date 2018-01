Orhideea este deosebit de periculoasa pentru casa in care locuiesc oameni nehotarati, cu vointa slaba. Pentru acestia, orhideea functioneaza ca o pompa, absorbintu-le energia. Cel mai acut, vampirismul orhideei se manifesta dis-de-dimineata si in timpul noptii.

Feriga este un puternic vampir energetic. Pentru a se putea dezvolta normal, are nevoie de foarte multa energie. Astfel, o puteti aseza pe televizor, absorbindu-i toata energia negativa.

Chiparosul, desi este un puternic purificator al aerului, nu... citeste mai mult

